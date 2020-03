Afp y Ap

Periódico La Jornada

Lunes 23 de marzo de 2020, p. 2

Lausana. ¿Se celebrarán los Juegos de Tokio 2020 entre julio y agosto? Bajo presión, el Comité Olímpico Internacional (COI) abrió la puerta por primera vez este domingo a un aplazamiento debido a la pandemia de coronavirus y se da cuatro semanas para decidir, pero avisó que una cancelación no está en la agenda . Más tarde, Canadá anunció que no enviará a sus atletas si no posponen la justa un año.

Hemos iniciado conversaciones con todos los socios para establecer un balance del desarrollo rápido de la situación sanitaria y su impacto en los Juegos Olímpicos, incluyendo un escenario de aplazamiento , escribió en una carta a los deportistas el presidente del COI, Thomas Bach, tras una reunión extraordinaria de la comisión ejecutiva de su instancia vía teleconferencia.

“Una anulación de los Juegos destruiría el sueño de 11 mil deportistas de 210 comités nacionales olímpicos, del equipo de refugiados y de los deportistas paralímpicos.

De los 11 mil sitios disponibles en 33 deportes, alrededor de 4 mil 700 todavía deben definirse. Las vidas humanas tienen prioridad sobre todas las cosas, incluida la realización de los Juegos , dijo Bach en un comunicado.

Entre los diferentes escenarios contemplados, el COI debe decidir sobre mantener la cita olímpica en las fechas previstas (24 julio- 9 agosto), la opción que parece más improbable; aplazarla unos meses, un año (2021) o incluso más.

En tanto, el Comité Olímpico y Paralímpico Canadienses, respaldados por sus comisiones de atletas, organizaciones deportivas nacionales y el gobierno del país, decidieron no enviar a sus representados a los dos certámenes.

En un comunicado, solicitaron al COI, al Comité Paralímpico Internacional (CPI) y a la Organización Mundial de la Salud posponer la cita japonesa por un año. “Les ofrecemos todo nuestro apoyo para ayudarlos en la reprogramación de los Juegos. Nada es más importante que la salud y la seguridad de nuestros atletas y la comunidad mundial.

También aplaudimos al COI por reconocer que salvaguardar la salud y el bienestar de las naciones y contener el virus debe ser nuestra principal preocupación. Estamos en medio de una crisis de salud global que es mucho más significativa que el deporte , señalan.

En los últimos días las peticiones de aplazamiento habían surgido de manera desordenada, pero ahora serán los Comités Olímpicos Nacionales (CON), consultados de manera interna, los que darán una respuesta al COI sobre el impacto de la crisis del coronavirus en la preparación de sus deportistas para los Juegos.