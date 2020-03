N

unca pensamos que las ratas serían nuestras nuevas mejores amigas, y esa no fue la única cosa sorprendente de aquellos días tan largos y aquellas noches en duermevela sostenida, expuestos ya no al Sol sino a las pantallas luminosas de nuestra conciencia exterior. La interior la habíamos perdido, iba a dificultarse recuperarla. Tendríamos tiempo para ello, algo que no previmos ni de lejos. Los pronósticos meteorológicos ya venían gobernando nuestras vidas y el reiterado anuncio, por meses y semanas, se reducía al riesgo de inundaciones; los deslaves y derrumbes serían resultado de las sequías y los incendios que las siguieron, cada año más cerca de la ciudad. Pero la realidad no sólo depende del clima ni de los horóscopos. Hasta los poderosos algoritmos fallaron a la hora de la hora.

Eso sí, ingeniosos como somos, acumulamos chistes y parodias como si víveres o municiones fueran, y nos reímos del cambio climático tanto como de la Pelona en Difuntos, en esa tradición jocoseria del anda putilla del rubor helado, anda, vámonos al diablo .

La nata nos cogió desprevenidos. Se instaló aquí encima de un día para otro y los expertos no lograban explicarla, su color café y pardo, su aroma agrio al que uno se acababa acostumbrando. Ni de dónde salió, qué significaba, cuánto iba a durar. Soñábamos tzompantlis pero nos ganaba la risa. Nos despertaban nuestras propias carcajadas, y con ellas despertábamos al resto de la familia. Una noche uno de los niños, otras era Irma, o yo, o la portera que se había mudado con nosotros porque su marido roncaba. La temporada de la nata tuvo efectos diversos, y doña China aprovechó para dejar al hombre. Muchos divorcios se incubaron entonces, pero también reconciliaciones y embarazos. Sería la generación de la nata, como hubo de la guerra, de las huelgas estudiantiles, del ordenado desorden a fin de milenio. El futuro no cesa, ni siquiera cuando parece que ya terminó su tarea.

Entre albures y miedos secretos apechugamos con las nuevas reglas, más paranoicas que las anteriores. Explicable. A veces la paranoia es buena consejera, si no te domina. Era una cosa en el aire, una cosa de nuestras propias miserias, así que dimos en desconfiar de la intemperie y del contacto propiamente físico más allá de las cuatro paredes. Tampoco se piense que fue tan grave. Ya veníamos acostumbrados a la cercanía imaginaria, a la intimidad cifrada y compartida en el éter, al sexo virtual y la educación a distancia. Conocíamos a nuestros amigos en fotografía. El resto de nuestro archivo eran recuerdos analógicos de infancia.