Laura Gómez Flores y Bertha Teresa Ramírez

Periódico La Jornada

Lunes 23 de marzo de 2020, p. 33

La limpieza de unidades de transporte público concesionado es casi nula en los paraderos de la Ciudad de México, cuando una de las principales medidas de prevención para evitar el contagio del Covid-19 es el lavado frecuente de superficies.

En un recorrido por los paraderos de Chapultepec, Pantitlán y Tacubaya se observó que son muy pocos los choferes que limpian sus camiones, microbuses o vagonetas, o pagan a alguien para hacerlo, como en la ruta 5, que corre de Tacubaya a Santa Fe.

Con agua y jabón, Tere Hernández barre y limpia uno de los vehículos en espera de cargar pasaje, por lo que recibe entre 35 y 40 pesos, pero con el contagio este, de barrer, trapear y limpiar hasta seis camiones anteriormente, ahora no llego a dos al día y tengo que alimentar a mis siete hijos .

El número de pasajeros ha caído 90 por ciento, por el coronavirus. Nos estamos yendo con tres o cuatro, cuando antes íbamos hasta el tope. No sacamos ni la cuenta de mil 200 diarios, por lo que vamos a trabajar la mitad , explica Eduardo Gutiérrez.

El conductor del vehículo de la ruta 5 señaló que ni la limpieza de los camiones hace que la gente los use, y con el anuncio de más cierres de negocios, no la vamos a ver llegar, si el patrón no le baja a la cuenta, dejando a nuestras familias al ahí veremos .

Mientras, en el paradero de Pantitlán, donde se mueven en un día normal más de 900 mil pasajeros, decenas de camiones se encontraban parados y sus choferes platicando, en espera de que dieran salida a sus unidades, las cuales, en gran parte, estaban sucias.