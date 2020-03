D

e cara a una de las peores desgracias a las que el hombre, como especie, puede verse enfrentado, quienes en México seguimos creyendo en la práctica del análisis y la crítica como fundamentales para entender y abordar los asuntos públicos tenemos motivos para decepcionarnos o, simplemente, para rendirnos y arrojar la toalla. Ni el lenguaje ni los usos del poder constituido permiten el menor vislumbre, por no decir avance, en la comprensión racional de sus propósitos y razonamientos, el sentido de su discurso. Tampoco los quejidos que vienen de la oposición nos permiten suponer que, por lo menos, una alternativa semántica y retórica está en curso. Para qué hablar de la política propiamente dicha.

Asisto al espectáculo de la mañana del miércoles 18 de marzo y me topo con un Presidente que catequiza a sus interlocutores con la propuesta de que la mejor defensa que México tiene ante las amenazas del entorno es la honestidad, a pesar de la abrumadora evidencia de que es y será mucho lo que tengamos que hacer y aprender para evitar que la pandemia se torne holocausto. Para rematar su mensaje, López Obrador habla del detente y muestra una tarjeta a la usanza de aquellos cristeros quienes, con su escapulario, decían detente bala, detente porque el Corazón de Jesús está conmigo.

Detente, detente pues, aunque el planeta gire al son de una tragedia terrible. Detente pandemia porque en México no puede ocurrir tal antes de que su Cuarta Transformación culmine en la erección de algún reino de Dios extraído de las enseñanzas evangélicas o afrocaribeñas. Ningún virus pasará, de ello se encargará quien pudo haber derrotado a cuanta mafia se le atravesó y superado todo tipo de complots y manipulaciones gestadas en los sótanos de la maldad política donde anida el enemigo. En contraste con la desmesura, se nos dice que la economía va, por lo pronto, primero y que el show must go on.

Esperemos, sin embargo, que este fideísmo presidencial sea bien acomodado en el Consejo Nacional de Salud que, por fin, fue convocado. Buen primer paso para hacer valer, en beneficio de todos, los compromisos constitucionales del Estado con el derecho a la salud. Y de paso, para poner en primera fila eso de hacer medicina conforme a la evidencia .