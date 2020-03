Es decir: economía colapsada (analistas del mercado financiero hablan claramente de una recesión de hasta 4 por ciento), sistema de salud en crisis, y la democracia, en manos de un ultraderechista desequilibrado, acercándose al colapso. Y no hay salida a la vista.

Impacta que un capitán retirado del ejército por actos de indisciplina diga todo eso cercado por generales de muchas estrellas, algunos en activo, la mayoría en retiro, sin que a ninguno de ellos se les ocurra la necesidad de manifestarse. Lo ideal, que sería hacer callar al despotricado presidente, no ocurrirá tan temprano. Pero el silencio es inquietante y estruendoso.

Aprovechó para recordar, con todas las letras, que en caso de que ocurra esa necesidad, no habría dificultades para implementarla (dependería de la aprobación del Congreso, pero siempre existe la salida de un autogolpe sin más demoras).

l 20 de marzo Brasil vivió una gran secuencia de turbulencias: el número de casos confirmados de coronavirus se acercó a mil, se constató que el crecimiento ocurre a una velocidad comparable al registrado en Italia al principio del brote, el ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta anunció para abril un colapso en el sistema público del sector, el gobierno divulgó su nueva proyección de expansión de la economía de cero por ciento y el ultraderechista presidente Jair Bolsonaro afirmó que por ahora decretar el estado de sitio no está en nuestro radar .

Veteranos diplomáticos en activo se sorprendieron y se asustaron con el tono de la nota de su jefe, absurda en todos los sentidos.

Y para no dejar dudas sobre la gravedad del caso, el rechazo del presidente chino a hablar por teléfono con su desequilibrado par brasileño elevó la temperatura a niveles más que preocupantes. Lo que se comenta por aquí es que mientras el diputado Eduardo Bolsonaro no ofrezca disculpas por sus enloquecidas palabras, la tensión no hará más que subir.

Los chinos –la tan nombrada paciencia china…– sabrán esperar. El problema es si Brasil podrá esperar.

Además de ser el país que ofrece al gobierno de Bolsonaro el mayor superávit comercial, China es una nación clave para la economía brasileña, gracias a sus grandísimas inversiones en Brasil.

En términos de comercio exterior, basta un ejemplo: el mercado chino es el destino de 78 por ciento de las exportaciones brasileñas de soja.

Perder ese mercado hundiría de manera escandalosa a la ya muy caótica economía del país presidido por ese esperpento.

¿Más? Sí, sí, hay más.

Varios gobernadores, principalmente de estados del nordeste, piden ayuda a China para dar combate a la pandemia en su región, muy pobre. Piden no sólo equipos como respiradores artificiales, piden directamente ayuda médica, medicamentos incluidos.

Bolsonaro también pierde tiempo precioso en guerrear a los gobernadores de los dos principales estados brasileños: São Paulo y Río de Janeiro. Los critica duramente porque adoptaron medidas de combate a la circulación de gente, determinando aislamientos domiciliares. Dice que, con eso, ambos perjudican a la economía.

El país, rigurosamente convulsionado por un acumulado de crisis sin precedente, tiene como presidente a semejante aberración.

Con 40 por ciento de la fuerza laboral trabajando en condiciones precarias, con poco más de 2 millones de moradores en favelas , o sea, villas miserables –en Río de Janeiro– en que lo común es que haya hasta seis personas amontonadas en poco más de 30 metros cuadrados, nadie sabe prever la dimensión del genocidio que podrá ocurrir.

Se calcula que en todo Brasil alrededor de 25 millones de personas viven en situación semejante en los grandes centros urbanos.

Vivimos en un mundo a la deriva. Y en ese mundo, Brasil es presidido por un energúmeno sin norte ni rumbo.