Algunos pasajeros de los pocos vuelos internacionales que llegan a la Ciudad de México señalaron que en el AICM se les toma la temperatura corporal de manera individual y les dan recomendaciones sanitarias. Jessica, quien llegó de Tailandia, en la aerolínea ANA (vuelo 180, proveniente del aeropuerto de Narita, Tokio), comentó que al descender del avión miden la temperatura corporal y hacen recomendaciones por escrito, respecto a si tengo síntomas o no .

Héctor Morales Pimentel, Miguel Ángel y Óscar Olvera, de Porto Taxi Ejecutivo, una de las empresas que opera en el AICM, dijeron que la disminución de servicios es severa. Solo dí una vuelta desde ayer en la madrugada, y ahora van a ser las 15 horas , dijo uno de los taxistas a La Jornada. Explicaron que tengan o no servicios deben pagar al aeropuerto el derecho por trabajar allí, el cual es de 588 pesos diarios , por lo cual ya ni siquiera ganan para cubrirlo. La mayor parte de las veces hay largas filas de pasajeros esperando abordar los taxis autorizados de las empresas que prestan servicio en la terminal aérea, pero ayer no se veía casi ningún cliente.

A raíz del cierre de fronteras en diversos países y las cancelaciones derutas internacionales por Aeroméxico, medida a la que se suma Interjet a partir del 24 de marzo por el Covid-19, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) la llegada de vuelos del exterior tuvo una baja sensible. No obstante, aún hay movimiento en ambas terminales, pero sobre todo de pasajeros que se desplazan dentro del país, aunque también estas rutas se han reducido.

Susana, quien arribó de India, también dijo que a los pasajeros se les toma la temperatura corporal y que en el vuelo no hay que sentarse al lado de nadie, no tocar a nadie, limpiarse las manos y ponerse el cubrebocas . Narró que adelantar su vuelo a México le costó más de 3 mil dólares, porque a medianoche estaban cerrando los aeropuertos de India; si no salía, era quedarme ahí un mes o más .

En tanto, el grupo de chilenos varados en la Terminal 2 continúa sin posibilidades de viajar a su país, luego de que Aeroméxico nos dejó aquí . Rocío dijo a este medio que no hay por lo pronto posibilidades de un vuelo de Latam y que la única opción es contratar un vuelo privado; para ello esperan la solidaridad de sus connacionales, pues aunque recibirán ayuda de una fundación, son más de 20 los varados, y se sumarán más chilenos que llegarán de otros lugares de México donde se quedaron, por ejemplo de Cancún.

Ya han recibido apoyo en alimentos e incluso para que puedan asearse, pues algunos permanecen allí desde el domingo pasado.