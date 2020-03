Asimismo, Gabastou salió al paso de acusaciones de que el gobierno mexicano está privilegiando el resguardo de la economía a la posibilidad de que la enfermedad se propague al no adoptar medidas más duras. Esas medidas drásticas no han demostrado su eficiencia. Si hubiera una receta mágica, la aplicaríamos, y nosotros la recomendaríamos, pero esa receta no existe. Países con el PIB alto que han iniciado medidas muy drásticas pueden sufrir un impacto más fuerte, porque finalmente dependen de las finanzas de la especulación. Esas medidas no mitigan el impacto económico. México está resistiendo y es un país con muy pocos casos. Eso va a cambiar rápidamente, pero este esquema nos habrá hecho ganar días o semanas .

Agregó: Se ha hecho un inventario de insumos para los tres escenarios, y sobre esa base hay un análisis que generó un proceso de compra de insumos y de capacitación (de personal), campañas de información, reactivos y dispositivos médicos (de acuerdo) con todas las instancias de salud. Sobre ello se ha redimensionado y se están preparando para alimentar la red para los futuros escenarios, en los que no entraremos de golpe. A medida que los estados, los distritos, vayan resultando afectados, los insumos llegarán. Y siempre debe haber una reserva estratégica que garantice que toda la población esté atendida oportunamente y con la misma calidad .