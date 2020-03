Tarea presidencial y prevención ante el Covid-19

H

oy, frente a la pandemia del Covid-19, la cuarentena y evitar participar en reuniones presenciales son la mejor defensa para frenar el ritmo de su propagación y para que el personal médico y la infraestructura de los sistemas de salud tengan capacidad y oportunidad en dar respuesta.

Las medidas aplicadas en China para frenar la expansión de la pandemia y las dictadas por el gobierno alemán son ejemplo de lo que desde el nivel más alto de la administración púbica, es decir, el presidente y cada ciudadano, debemos asumir con responsabilidad: estamos frente a una emergencia planetaria que requiere del esfuerzo y la participación solidaria de todos.

El Consejo de Salubridad General debe asumir la responsabilidad de vigilar el cumplimiento sin distinción del plan de preparación y respuesta a la pandemia de Covid-19 que elaboró y lleva a cabo la Secretaría de Salud. Asimismo, pronunciarse sobre los actos públicos que protagoniza y donde participa el Presidente desde el amanecer.

Francisco Colmenares

Ante el coronavirus, sólo saldremos adelante unidos

Ante el problema del coronavirus, como el del hambre y la marginación, sólo podremos salir adelante unidos. Es necesario tomar acciones, reconocer los problemas y enfocarnos en las soluciones, los problemas actuales son muy complejos y requieren que nos enfoquemos en salir adelante. La división no lleva a ninguna parte, el ataque sistemático, el estar fanáticamente en contra o a favor de alguien no va a resolver los problemas. El tirarle al gobierno o los discursos ideológicos no sirven para salir del hoyo. Lo que va a ayudar es tomar medidas, enfocarnos en enfrentar la realidad y sus problemas para tener salidas. La polarización, las etiquetas, los insultos, las burlas, las reacciones emocionales, la soberbia no sirve. Enfoquémonos en reconocer el problema y prevenir, actuar.

Por lo pronto: lavarse las manos, no tocarse la cara, no saludar de mano, no asistir a lugares concurridos, no salir innecesariamente, eso ayuda. Nadie puede ser dejado solo o sin recursos por consecuencia de la pandemia. También reconozcamos que la crisis económica tiene causas profundas a solucionar y que el coronavirus es tan sólo el detonante. Participemos en el esfuerzo para sacar a la humanidad adelante...

Pablo Moctezuma Barragán

Agradece concierto en vivo de Sinfónica Simón Bolívar

Gracias, Jornada, por lo escuchado y vivido hoy entre las 16 y 17 horas pasadas. Tuvimos la inmensa alegría, con todo y pandemia, con todo y cuarentena, con todo y crisis, de sentir y vivir que la persona humana es un ser entre el cielo y la tierra. Polvo y espíritu. Ser polvo implica ser víctimas de pandemias como la que estamos sufriendo. Ser espíritu, equivale a gozar, pero verdaderamente a gozar la interpretación de la Sinfonía Coral, de Ludwig Van Beethoven. Y escuchar algo perfecto con la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, dirigida por el gran director igualmente venezolano, Gustavo Dudamel. Para mí, la interpretación, la armonía impuesta por Dudamel llevan esta interpretación de la Coral mucho más allá de lo que realizaron Furtwangler y Von Karajan. Gracias Jornada por el concierto en vivo.