n medio de la creciente preocupación por el coronavirus, que había llevado a representantes de 17 países latinoamericanos y del Caribe a solicitar –sin éxito– el aplazamiento de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro fue relecto como secretario general de esa entidad panamericana, cargo que contra viento y marea viene desempeñando desde 2015, cuando remplazó al chileno José Miguel Insulza.