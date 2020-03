De Los Corresponsales

Domingo 22 de marzo de 2020, p. 22

Debido a la contingencia por la pandemia de coronavirus (Covid-19), los municipios de Nacozari de García, Caborca y Hermosillo, en Sonora, decretaron una restricción de horarios a fin de reforzar el programa estatal de aislamiento social Quédate en casa, donde los habitantes deberán permanecer en encierro.

En Nacozari de García, los pobladores deberán permanecer en sus hogares de 8 de la noche a 8 de la mañana; en Caborca, de las 22 a las 6 horas; los viernes, sábados y domingos queda restringida la circulación de vehículos y personas, con la advertencia de que quienes no tengan justificación podrían ser multados por la policía municipal, e incluso remitidos a las instalaciones de Seguridad Pública.

Mientras en Hermosillo se instalarán retenes por parte de elementos de Seguridad Pública, quienes instruirán a los ciudadanos a resguardarse en su casa.

Yaquis no cancelarán sus actividades

También en la entidad, miembros de la tribu yaqui informaron que no suspenderán sus ceremonias de Cuaresma y Semana Santa, porque son las más importantes que tienen, y consideran que no corren riesgo de contraer coronavirus, por lo que pidieron a la población no visitar sus comunidades estos días de alerta sanitaria.

Por su parte, yaquis asentados en Hermosillo, consiguieron el permiso de parte del ayuntamiento para no cancelar los eventos de sus seis ramadas instaladas al oriente de esta ciudad, a donde se prevé asistan unas 6 mil personas.

Por el contrario, en Oaxaca, el arzobispo de la diócesis de Antequera, Pedro Vásquez Villalobos dio a conocer la suspensión de todas las actividades religiosas, incluidas las de Semana Santa, como los Viacrucis.

Pidió a todos los sacerdotes que tomen acciones para que los feligreses puedan participar en misas digitales. Asimismo, la diócesis Chilpancingo-Chilapa (que abarca 10 municipios de la zona centro, sierra, y norte del estado de Guerrero), encabezada por el obispo Salvador Rangel Mendoza, anunció que a partir del lunes no habrá misas ni se realizará la tradicional celebración de la Semana Santa en Taxco de Alarcón.