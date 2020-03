S

egún el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población económicamente activa (PEA) la integran las personas de 12 o más años que realizaron alguna actividad económica (población ocupada) o buscaron activamente hacerlo (población desocupada abierta) en los dos meses previos a la semana de levantamiento de datos e informes.

Los ocupados son los que durante dicha semana presentaron una de las siguientes cinco situaciones: 1) trabajaron al menos una hora o un día para producir bienes y servicios a cambio de una remuneración monetaria o en especie; 2) tenían empleo pero no trabajaron por alguna causa, sin dejar de percibir su ingreso; 3) tenían empleo pero no trabajaron por alguna causa, dejando de percibir su ingreso, pero con retorno asegurado a su trabajo en menos de cuatro semanas; 4) no tenían empleo pero iniciarían con seguridad en cuatro semanas o menos; 5) trabajaron al menos una hora o un día en la semana de referencia sin recibir pago alguno (ni monetario ni en especie) en un negocio propiedad de un familiar o no familiar.

Y los desocupados (abiertos) son los que no trabajaron ni tenían empleo, pero que estaban realizando trámites para conseguirlo. Incluye a los que lo iniciarán en menos de 30 días y los que estaban suspendidos temporal o indefinidamente de su empleo.

La PEA de 2019 alcanzó 57 millones de personas (56.991 oficialmente), casi 46 por ciento de una población estimada en poco más de 125 millones ese año. Del total de la PEA en 2019 los ocupados alcanzaron 35.5 millones de personas. Y los desocupados, 21.5 millones.

Sin embargo, en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para 2019 se registraron 55 millones de ocupados. Y esto, en virtud de que a los estrictamente llamados ocupados en los registros de la PEA se agregan dos categorías más: 1) trabajadores dependientes no remunerados; 2) trabajadores por cuenta propia dedicados a actividades de autosubsitencia.