Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Domingo 22 de marzo de 2020, p. a14

A más de tres meses de haber sido desafiliado el club Veracruz, un grupo de jugadores, administrativos y parte del cuerpo técnico siguen en la batalla por cobrar los adeudos de sus salarios, mientras la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no ha dado una respuesta clara respecto a las controversias, al tiempo que Fidel Kuri ha evadido el tema.

A algunos les deben cinco meses, a otros un mes, la FMF no se acercó con todos los administrativos ni con el cuerpo técnico, los que metieron controversia esperan que se resuelva en mayo. Varios están sufriendo porque tampoco tienen trabajo , dijo un ex integrante del club que pidió el anonimato por miedo a represalias.

Varios nos mantuvimos en el equipo hasta el final porque confiábamos en que nos iban a pagar. Anteriormente hubo atrasos, pero siempre se ponían al corriente. En esta ocasión no hubo nada, y llegó un punto en el que Kuri ya no respondía , indicó. Pese a los adeudos, tratábamos de ser profesionales en el trabajo, pero al llegar a casa a todos nos reclamaban porque no había dinero o comida , agregó.

En la última temporada de los Tiburones en la Liga Mx (Apertura 2019), Fidel Kuri, dueño del extinto club, no les pagó en cinco meses a varios jugadores y empleados.

En ese entonces, la FMF se presentó en las instalaciones del plantel para respaldar a los futbolistas, pero no se acercó con el cuerpo técnico, masajistas, utileros ni otros trabajadores .

Se desentiende

Cerca de que concluyera la temporada pasada, un grupo de integrantes del plantel interpuso una controversia ante la FMF, pero al ser desafiliado el equipo el 5 de diciembre, el ente rector del balompié mexicano señaló que no podía pagar los adeudos porque no era responsable .

Los ex empleados del Veracruz acudieron a una afianzadora que tenía un contrato con Tiburones, pero les respondió que el beneficiario de la fianza era la FMF. Los jugadores reclamaron en redes sociales y el organismo dirigido por Enrique Bonilla contestó que revisaría las controversias.