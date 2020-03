Poco a poco ha ido creciendo la necesidad de gritar. Cada vez hay más grupos de mujeres, más sororidad; es imposible no voltear a ver la indignación. Los hombres empiezan también a replantearse qué es la masculinidad. Todavía hay mucho por hacer. Es algo muy incipiente.

“Ese (movimiento) fue un paso muy importante, como poner al menos un susto sobre la mesa, un temblorcito para que uno dijera: ‘qué paso allí’. Y, claro, con los más recientes feminicidios era imposible no llegar a esto que estamos viviendo ahora”, afirma.

El tema del feminismo está sobre la mesa y es irreversible, no hablo de millones de ejemplares vendidos, porque tampoco esa es la intención; la literatura sobre feminismo no es una moda en ese sentido, ni quisiera que lo fuera. Lo importante es hablar siempre sobre esos temas, porque hay mucho que pensar, discutir; nada está resuelto y hay mucho que leer.

La literatura feminista vive un auge creciente en México y no es una moda, afirma Fernanda Álvarez, editora del grupo Penguin Random House.

Porque estalló una bomba: desollar a una mujer y asesinar a una niña de cinco años, con pocos días de diferencia es extremo. Lamentablemente, a costa de las víctimas es como se ha podido visibilizar y hacerse notar la gran tragedia que viven las mujeres en México.

La editora se asume feminista, aunque aclara que es un terreno al que llegó algo tarde, a los 25 años, cuando cursaba su posgrado, situación que a su decir contrasta con las jóvenes actuales, que desde los 15 ya tienen conciencia sobre lo que es ser mujer.

Cuenta que al llegar a Random House, en 2012, el segmento de los libros sobre feminismo era poco atendido, aunque resalta que se debía más al perfil de la editorial que a falta de interés: Había pocos títulos que cuestionaran el lugar de la mujer; ahora hemos ido abriéndoles espacio poco a poco, con pasión .

Aclara que en su condición de editora ha pugnado desde entonces por incluir ese material en los sellos del grupo editorial.

Entre los varios volúmenes que ha editado se encuentran Feminismo para principiantes y Feminismo 4.0: la cuarta ola, de la española Nuria Varela; El machismo ilustrado: El macho dibujado al desnudo, de María Castañeda y Eva Lobatón, y, el más reciente, No son micro: machismos cotidianos, de Claudia de la Garza y Eréndira Derbez.

Desde años atrás he publicado libros en torno a la mujer, de feminismo duro o menos duro, ilustrados, pero me doy cuenta de que apenas estamos en ese momento en que se charla sobre el tema a escala social; eso me ilusiona y da la posibilidad de contribuir con mi grano de arena como ser humano y mujer.