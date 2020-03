E

n abril de 2009 publiqué en estas páginas una crónica a raíz de la epidemia causada por un virus desconocido. Fueron tiempos terribles, pero todo pasó y nos recuperamos. En estos momentos tan difíciles quiero compartirla con ustedes queridos lectores.

Desde los aciagos días posteriores a los terremotos de 1985 no habíamos vuelto a ver tan triste nuestra amada Ciudad de México. Se siente un ambiente de desolación: las calles semivacías, los cafés, restaurantes, fondas y demás sitios de encuentro cerrados, con improvisados letreros en las puertas que anuncian la medida, gente sin rostro, embozada con cubrebocas y la mirada triste o angustiada.

Son los efectos del nuevo virus de influenza porcina, aunque ahora dicen que en realidad no viene del puerco, pero por lo pronto ya cancelaron a México la compra de carne de cerdo en el extranjero. Las últimas cifras del día que escribí esta crónica, jueves 30 de abril, son de ocho muertos comprobados por la OMS, así que el virus no parece ser letal. Según especialistas en la mayoría de los casos se cura solo, como las gripas. Aunque todavía no hay vacuna, sí medicamentos que lo alivian, lo cual sucede con gran rapidez. La eficaz actuación gubernamental ha sido reconocida en todo el mundo y la situación parece estar bajo control.

Los costos en muchos sentidos han sido terribles; las pérdidas económicas, incuantificables. La medida que tomó el gobierno capitalino de cerrar los sitios para comer o tomar un café fue para muchos exagerada e innecesaria, ya que tenían de por sí muy baja concurrencia, con lo que era inaplicable el argumento de las aglomeraciones; esto ha provocado pérdidas de alrededor de 150 millones de pesos diarios y ponen en riesgo 450 mil empleos directos y 900 mil indirectos.

El comportamiento de la población ha sido ejemplar al acatar las instrucciones que los medios difunden interminablemente; esta capacidad de comunicar masivamente y los avances de la medicina son dichas que nuestros antepasados no tuvieron, por lo que las epidemias los diezmaban despiadadamente.