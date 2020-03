Ya la Amafore (Bernardo González) se había pronunciado por una posible reforma al sistema de pensiones en la que los trabajadores puedan acceder a la pensión mínima garantizada con menos semanas de cotización. Es decir, que desde 750 semanas –que son aproximadamente 12 años– ya puedas tener acceso a la pensión mínima garantizada, no a 100 por ciento, pero sí quizás a 80 por ciento. Se puede permitir a los trabajadores retirarse con una pensión mínima garantizada y darles la posibilidad· de comprar semanas de cotización con ahorro voluntario. Ello mediante el mecanismo conocido como Modalidad 40, con el cual se puede dejar de trabajar antes de cumplir 65 años sin haber cotizado las mil 250 y comprar con ahorro voluntario las semanas de cotización que falten ( Reforma, 21/1/20).

Es claro que estas propuestas patronales no tocan –esencialmente– el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Tampoco resuelven su fracaso como capitalización individual. Hasta ahora, no modifican su matríz de fondo: la preservan. Hacen más de lo mismo esperando resultados diferentes. Y hacen también oídos sordos frente a la reiterada observación de que el desafío pensionario no se resuelve dentro de los límites del sistema de capitalización individual. En suma: no mueven un milímetro la aguja de las pensiones.

Es claro que el presidente López Obrador no puede dejar una decisión de tal calado en las exclusivas manos patronales –como ocurrió durante el periodo neoliberal– ni, como señalara en la mañanera del 24 de febrero de 2020: contamos con el apoyo del sector privado. Es más: la propuesta viene de ellos .

Hay que agregar que en su administración opera el Eje del mal pensionario gubernamental: compuesto por el Secretario Arturo Herrera-Carlos Noriega Curtis (SHCP-4T), Abraham Vela Dib (Consar), Zoé Robledo (IMSS) y Dolores Padierna (Morena), para quienes el sistema de ahorro en cuentas individuales es lo que conviene al país, así como fortalecer el ahorro voluntario.

Por el bien de todos, la iniciativa sólo puede ser una presidencial. Es decir, para todos. Sólo puede provenir de Andrés Manuel López Obrador como titular del Poder Ejecutivo para que, efectivamente, no sea sólo en beneficio de algunos. Colocar al trabajador en el centro no resulta tan sencillo. Esa es la responsabilidad del Presidente como cabeza del país.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco