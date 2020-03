Laura Poy Solano

La respuesta es la misma en farmacias de barrio, de grandes cadenas o en droguerías: no tenemos alcohol ni gel antibacterial, tampoco cubrebocas. No sabemos cuándo habrá en existencia . De mostrador en mostrador, los posibles clientes salen con las manos vacías. Llevo más de dos semanas buscando gel antibacterial y siempre me dicen que está agotado , afirma Martha, madre de familia.

Al respecto, Antonio Pascual Feria, presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex), reconoce que hay desbalance en el abasto de insumos básicos debido a que hay compras de volumen, que no se tenían previstas, pero se está trabajando para garantizar que todos los puntos de venta cuenten con estos productos .

Señala que las compras de pánico, pero también, en algunos casos el acaparamiento, está generando un desabasto, pese a que en temporada de influenza estacional, –que concluye hasta abril próximo– siempre se tiene previsto un incremento de hasta 30 por ciento de la producción, no sólo de cubrebocas y gel antibacterial, también de otros productos esenciales contra enfermedades respiratorias .