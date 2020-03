En los comercios de alimentos es evidente la baja de clientes, la mayoría de los meseros gana salario mínimo, por lo que la parte más importante de sus ingresos son las propinas, pero como ve, no hay clientes; no sabemos qué vamos a hacer y si seguiremos trabajando , señala Sara.

Esa es la situación de más de 20 chilenos que se encuentran en la Terminal 2 del AICM, frente a los mostradores de Aeroméxico, aerolínea que ayer informó que cancela vuelos a ciudades de Asia, Europa, Centro y Sudamérica.

Rocío, integrante del grupo, dice que ni Aeroméxico ni las representaciones diplomáticas de su país los ayudan. Algunos estamos desde el domingo aquí. Nadie nos resuelve; sólo se tiran la pelotita unos a otros; necesitamos un vuelo humanitario. Nos tienen botados. Exigimos al gobierno de [Sebastián] Piñera. Nos quieren cobrar 95 mil pesos mexicanos por persona, que no los tenemos, y no nos aseguran que lleguemos a Chile. Dice la embajada que está haciendo trámites, pero al parecer no hace nada y Aeroméxico ni un vaso de agua nos ha dado.

En el grupo hay mujeres mayores hipertensas y con diabetes –que carecen de medicación–, así como niños y jóvenes. Narran que están alimentándose con pan y agua, que les dan personas que ven la situación en que se encuentran. De la embajada de Chile en México –relataron– no habían recibido ningún alimento hasta ayer, pero el consulado sí les llevó algunos insumos. Ayer en la tarde una de sus ­connacionales (residente en la Ciudad de México), también les llevó víveres.