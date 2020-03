Alma E. Muñoz y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 21 de marzo de 2020, p. 7

Ante el avance del virus Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no paralizarnos . En México, dijo, hay organización, mando, gobernabilidad y todos los recursos que se necesiten , pues se cuenta con 10 mil millones de dólares de reservas para hacer frente a la contingencia.

Llamó a la calma, a no deprimirse y no adelantar vísperas sobre la pandemia para no desgastarnos , porque la situación en el país, sostuvo, no está fuera de control. Estoy tranquilo. Si yo estuviese angustiado se los diría, señaló previo a su gira por Oaxaca.

Manifestó que, en su caso, seguirá trabajando para continuar con la transformación del país y, en un video, resaltó que se aplica una estrategia para que el coronavirus nos afecte lo menos posible; sobre todo, que no sufra la gente, que salvemos vidas. Todo eso lo tenemos contemplado y, al mismo tiempo, evitar que haya alarmismo, amarillismo .

Antes, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, hizo un llamado a tener confianza. Escuchen al presidente , que cuando tenga que decirles algo, lo hará con claridad.

Convocó a no dejarse manipular por politiqueros , algunos de los cuales, ante las próximas elecciones, quieren aprovechar el coronavirus para ver si así se dan a conocer de manera muy vulgar, corriente .