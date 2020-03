Jorge A. Pérez Alfonso Corresponsal Y Alma E. Muñoz Reportera

Periódico La Jornada

Sábado 21 de marzo de 2020, p. 6

Tlaxiaco, Oax., El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció, sin dar nombres, que hay empresas que con la excusa del coronavirus están despidiendo a trabajadores, lo que no tiene fundamento legal y es injusto, indebido .

Señaló que de acuerdo con la ley no puede haber recortes injustificados porque no hay una declaratoria de emergencia sanitaria , y llamó a los empresarios a rectificar, “que nos ayuden… No se debe aprovechar una situación de crisis, sobre todo de salud, para hacer cosas indebidas”, subrayó.

En su gira por Oaxaca, el mandatario federal informó que el próximo lunes se afinará la estrategia para hacer frente a la pandemia, que incluirá uso de aeronaves militares y habilitación de hospitales. Lamentó que haya representantes de la iniciativa privada a los que sólo les interesa el dinero. No tienen sentimientos y no les importa el dolor de los demás .

En un video instó a los empresarios a actuar con dimensión social y citó que una de las empresas que realiza despidos injustificados es muy grande y famosa; no voy a mencionarla, tiene que ver con franquicias extranjeras. Es un mal ejemplo lo que están dando. Ojalá y esto no suceda en nuestro país .

Alsea, operadora de restaurantes y cafeterías, estableció un programa para operadores dispuestos a tomarse una ausencia de 30 días sin goce de sueldo .

López Obrador instruyó a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que atienda las quejas por despidos, después de que recibió un reporte sobre denuncias en las redes sociales.