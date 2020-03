C

inco años después de haber emigrado para instalarse en Chicago, y dejando tras de sí una de las más bellas e impresionantes páginas en la historia de nuestro jazz, Javier Reséndiz regresaba a México para presentar un nuevo disco y cubrir una serie de seis conciertos. Pero, de último minuto, por las razones de todos tan temidas (bueno, casi todos), la gira ha quedado cancelada.

Por diferentes motivos y sin vuelta de hoja, la visita de Javier Reséndiz –ahora conocido como Javier Red– había levantado múltiples emociones y expectativas entre la comunidad jazzística de estas tierras. Con independencia de sus vaivenes pianísticos con Juan Alzate, Arturo Cipriano y Dannah Garay, el joven maestro había dejado huellas indelebles con las propuestas musicales del grupo Ethos y de The Piano & Drums Project, tesis vanguardistas de impecable factura y voz propia.

Ahora Javier nos visitaría con Jake Wark en el sax tenor, Ben Dillinger al contrabajo y Gustavo Cortiñas (otro jazzista mexicano radicado en Chicago) en la batería, con el grupo que ha empezado a ganar fama y respeto en Estados Unidos. La producción que trae bajo el brazo, Ephemeral Certanties, figura en el tercer lugar como álbum debut de la encuesta 2019 de los críticos de jazz de la NPR (National Public Radio).

“Este nuevo disco –nos comenta Javier– se concibe como el resultado de... profundizaciones que hago en ciertos aspectos de la música. Y estando aquí, en Chicago, tengo oportunidad de ir a que gente de altísimo calibre me dé mis zapes musicales, como Steve Coleman, saxofonista que viene cada año a dar una serie de conciertos y talleres; y entre las cosas nuevas y consistentes en las que he podido profundizar están estos últimos.