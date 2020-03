El sentido común se impone, no en todos, pero la sociedad va un paso adelante de sus instituciones. Hoy es hoy, mañana será mañana, y es hoy cuando tengo la responsabilidad, no mañana si ya estoy ciega. (Saramago).

s hora de aullar, porque si nos dejamos llevar por los poderes que nos gobiernan, y no hacemos nada por contrarrestarlos, se puede decir que nos merecemos lo que tenemos”, escribió José Saramago, tan nombrado en esta crisis mundial por su lúcido y premonitorio Ensayo sobre la ceguera. El Nobel portugués expresó también: He aprendido a no intentar convencer a nadie. El trabajo de convencer es una falta de respeto, es un intento de colonización del otro .

Dice José que estamos hechos mitad indiferencia mitad ruindad . Y sí. La pandemia Covid-19 visibiliza el individualismo, el egoísmo, el insulto fácil y el descrédito a quien no actúe igual. Pero, por fortuna, también pone en la mesa el ánimo comunitario, el apoyo mutuo, la humanidad que no conoce fronteras.

Y no falta la maestra que se apunta para dar asesorías por Internet sin costo; o quien se apresta a cuidar a los hijos de una amiga que no puede dejar de ir al trabajo aunque sus hijos no vayan a la escuela; están los abogados que se organizan para asesorar gratuitamente a los trabajadores que lo necesiten. También los grupos de mujeres que se aprestan a auxiliar a otras en situación de violencia, pues ésta se puede agudizar durante el encierro. Y quienes llevan cartas a los presos y a los enfermos, y las campañas para consumir en la tiendita de la esquina. Y, sin ánimo culposo, la conciencia, y acción consecuente, de que millones de personas no pueden darse el lujo de no salir un día a ganarse el pan.

Sí, José, no soy tonta, me voy gobernando como puedo .

