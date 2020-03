De todas maneras, agregó, la subsecretaria de Desarrollo Democrático de Gobernación, Diana Álvarez –como encargada del proceso– ya tomó en cuenta el tema del coronavirus y considera poner distancias . Además, sostuvo, no va a votar todo el país. El Presidente llamó a los ciudadanos a votar libremente y no dejarse manipular, porque afirmó se trata de un ejercicio democrático.

En medio de la contingencia por el coronavirus, hoy y mañana se realizará la consulta sobre la instalación de la planta Constellation Brands en Mexicali, Baja California. Con un llamado a participar, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que se procura instalar varias mesas para que no se diga que hay mucha gente, contagio, sino que guarden sana distancia .

Las boletas para la consulta tienen 2 opciones: que se termine de construir la planta cervecera, porque ya han invertido y se crearán empleos sin afectar el abasto de agua para la población y dos no estoy de acuerdo en que se concluya porque no quiero que se use el agua para este tipo de industrias .

Al reverso, contienen explicaciones sobre la preocupación de los pobladores por el uso excesivo de agua, lo que pudiera generar desabasto.

Delegado federal : no es momento de una consulta

En tanto, el delegado único del gobierno federal, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, se pronunció contra la realización de la consulta popular sobre la operación de la cervecera.

En conferencia de prensa, consideró que por el coronavirus en la región y en México no es el mejor momento para realizar este tipo de actividades.