Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 21 de marzo de 2020, p. a16

El nuevo disco de Pat Metheny es un sueño convertido en realidad. La llegada a La Meca.

Le ha llevado décadas formularlo. Y lo consiguió por fin.

El álbum se titula From This Place y es una declaración de principios:

a) Esto soy, esto hago

b) Es posible inventar nuevas maneras de hacer música

c) ergo: nos mueve a maneras nuevas de escuchar música

Y el proceso está completado.

¿Cómo le hizo?

Viajó, meditó, siguió su rutina de 10 meses al año de giras por dos de grabación de nuevos discos, meditó, continuó con sus proyectos paralelos, en especial el denominado Side Eye Project, meditó, se fue de gira con un gigante –el contrabajista Ron Carter, inventor de un instrumento: el Piccolo Bass–, meditó. Y se le prendió el foco.

Así lo dice él mismo: ‘‘a light bulb went off over my head”.

El maestro Ron Carter es uno de los iniciados, válgase el juego simbólico, por el cuasi místico Miles Davis, quien en sus grupos siempre cobijó, con una visión impresionante, a jóvenes promesas, prácticamente todos ellos convertidos en gigantes, caso de quien fue su contrabajista cuando muy joven y hoy es un yoda; válgase el rejuego: de jedi a yoda.

Tan chido Miles Davis, que hizo lo que La Fuerza no instruye: un jedi no se convierte en yoda; pero Miles tuvo la fuerza. Y así lo hizo con muchos músicos, entre ellos Ron Carter.

Y ese ejemplo lo sigue Pat Metheny, con su proyecto Side Eye, que consiste en largas sesiones con músicos jóvenes con talento suficiente como para cultivarlo en casa de Metheny, en sesiones domésticas de lujo de las que esos jóvenes ingresan luego al circuito grande de la escena del jazz en Nueva York.

De eso trata el nuevo disco de Metheny: de la escena jazz en, diría la frase hecha y derecha: La Gran Manzana.

El sueño de Metheny consistía en juntar a músicos de excelencia para crear nuevas maneras de hacer música.

Pero no había encontrado la manera, hasta que Ron Carter lo instruyó.

Durante semanas enteras en carretera, teatros pequeños, fondas de pueblo, hotelitos sencillos, rurales, Ron Carter y Pat Metheny meditaron harto.

Dice Pat, bromeando, que le preguntó mucho más de lo que cualquier fan quisiera preguntarle a Ron Carter.

El autor del Disquero los puede imaginar en esos viajes, interiores como deben ser, pues ha tenido el privilegio de tratar con ambos por separado y le consta que a los dos les interesa la persona que tienen enfrente. En mi caso, me acuerdo que llegué a decirle: ‘‘maestro, sólo me faltaría pedirle si me permite cargar en mis espaldas su contrabajo”, mientras caminábamos, a carcajadas, desde el barcito donde acababa de tocar con su Cuarteto (recomiendo ese disco maravilla: Ron Carter, Piccolo Bass), hacia el Village Vanguard, ese templo del jazz donde lo esperaban otros gigantes para la jam session que duró hasta la madrugada.

Pat preguntó a Ron: pero a ver, ¿cómo estaba eso de que Miles Davis los ponía a ustedes a tocar puras piezas clásicas (conocidas como standards, o covers) durante las giras y cuando se metían a grabar un disco los ponía a improvisar locura y media?

(De esas sesiones salían maravillas de la invención humana: Bitches Brew, por ejemplo).

Pues mira, respondió Ron a Pat, muy sencillo: Miles Davis nos ponía a tocar esas piezas para que pudiéramos entrar a estancias sagradas. Una vez que dominábamos la libertad de improvisar a partir de temas conocidos, nos metía al estudio a crear loquera y media.