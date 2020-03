U

na persona integrante de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados (CdeD), me envió un comentario a la entrega del 13 de marzo pasado en la que me referí a la aprobación en la CdeD de la reforma a la iniciativa de reforma al artículo 4º constitucional enviada por AMLO para incluir sus programas en la Constitución :

“Los cambios a la iniciativa de reformas al 4º constitucional fueron sustanciales: los reseñas, pero no los evalúas correctamente. No se trata de programas sexenales, sino de garantías de derechos (la pensión no contributiva sí es un derecho nuevo y es universal que lleva su propia garantía al precisar edad, lo cual es muy relevante). Los cambios fueron introducidos por los diputados y diputadas de Morena, libremente. No queremos aplausos, pero sí el análisis riguroso y honrado.”

En la entrega anterior no sólo reseñé, sino que sistematicé en un cuadro las diferencias entre la iniciativa y el proyecto de decreto aprobado. Al respecto dije:

“Algunos de los peores rasgos de la iniciativa de AMLO fueron eliminados, como… la frase ‘conforme a la disponibilidad de recursos’ en los párrafos referidos a salud y a becas para escolares… También se elimina la discriminación a los no mexicanos… al eliminar la palabra mexicanos o mexicana en los dos primeros párrafos (salud y apoyo a discapacitados). La focalización drástica de las becas sólo a los escolares de familias en condiciones de pobreza, que hacía que la iniciativa fuese la consagración del ‘sello real’ de la política social neoliberal, quedó matizado al no excluirse ahora a los estudiantes de familias no pobres, sino sólo declarar no prioritario apoyarlos. También se transformó la exclusión total de los adultos (no indígenas y no afromexicanos) en una no prioridad, tanto en materia de apoyo a discapacitados como en materia de pensión no contributiva. Estos son los cuatro defectos de la iniciativa que se eliminaron en la CdeD… Se añadió la palabra gratuita en materia de servicios de salud, se equiparó la población afromexicana a la indígena en prioridad en materia de apoyo a discapacitados y de edad para recibir la pensión no contributiva. Y se añadió una restricción, absoluta, al sistema de becas: son sólo para escolares que asistan a escuelas públicas; es decir, se adoptó la focalización a la escuela pública que ya funciona para las becas de bachillerato.”