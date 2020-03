Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Viernes 20 de marzo de 2020, p. 19

El valor del peso frente al dólar se desplomó este jueves a un nivel sin precedente. En las transacciones de mayoreo o interbancarias, las más representativas del mercado de divisas, la cotización finalizó la jornada en 24.42 unidades por dólar. En lo que va del año, la moneda mexicana acumula una depreciación de 30 por ciento.

De acuerdo con el Banco de México (BdeM) el peso registró este jueves una depreciación de 2 por ciento o 0.49 centavos, respecto del jueves.

En los mercados internacionales la moneda mexicana llegó a cotizar a un mínimo histórico de 24.64 unidades; sin embargo, tras conocerse un acuerdo de intercambio de divisas (swap) entre el BdeM y la Reserva Federal de EU (Fed), se apreció hasta 23.60 pesos por dólar.

Aunque la medida sirvió como un respiro para que no siguiera con su escalada hacia los 25 pesos por dólar, no fue suficiente y volvió a superar la barrera de as 24 unidades.

En entrevista, Marco Oviedo, economista en jefe de Barclays, explicó que la depreciación que acumula el peso es una reacción al impacto económico que prevén los mercados tenga la pandemia de Covid-19 en la economía mexicana.

Desde su punto de vista, la medida del BdeM y la Fed, así como las subastas de dólares realizadas en días previos, han dado un poco de oxígeno a la moneda mexicana; sin embargo, urge que el gobierno anuncie incentivos fiscales para apuntalar a las empresas y a la economía.