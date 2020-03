Sabemos que no fue con dolo, y más allá de opinar si fue un acto irresponsable o no, se debe seguir muy de cerca esta situación. No creo que él haya ido (al estadio) sabiendo que estaba enfermo, sobre eso ya no podemos hacer nada; el tema ya está aquí, y lo único que podemos hacer es acatar todas las medidas que nos indiquen para evitar, en su caso, la propagación del virus , comentó.

El directivo español Alberto Marrero estuvo en su país natal desde el pasado 8 de marzo y comenzó a presentar los síntomas del coronavirus el pasado fin de semana, cuando regresó a México. Por ahora se encuentra en cuarentena y, según reportaron algunos medios, se detectó que antes de confirmarse su positivo estuvo en contacto con 45 personas.