Ericka Montaño Garfias

Periódico La Jornada

Viernes 20 de marzo de 2020, p. 3

Una consulta sencilla en cualquier red social o en los buscadores de Internet utilizando las palabras libros, gratis, cuarentena o la frase ‘‘me quedo en casa” abren posibilidades infinitas: desde autores que ofrecen lecturas diarias, festivales de poesía, charlas con especialistas… y cada día son más quienes se suman, ya como individuos, ya como empresas públicas y privadas a esas iniciativas para hacer más llevadera la sana distancia y la cuarentena en tiempos del Covid-19. Aquí sólo unas cuantas.

Una iniciativa que promete convertirse en joya dentro de la literatura infantil y juvenil es la que puso en marcha esta semana el escritor e ilustrador Oliver Jeffers: lee uno de sus libros cada día, en vivo vía Instastories en Instagram. Esas lecturas quedan también en su página https://www.oliverjeffers.com/books#/abookaday/. La lectura es en inglés.

Ya ha leído Lost and found (Perdido y encontrado), How to catch a star (Cómo atrapar una estrella) y continuará en los próximos días. Para no perderse la lectura en vivo su cuenta de Instagram es @oliverjeffers, donde podrá consultarse también su programa.

Los libros de Jeffers son publicados en español por el Fondo de Cultura Económica (FCE), sello que hoy anunciará sus novedades editoriales y los programas virtuales que aplicará en días venideros.

Apoyos de Océano, Planeta y Penguin Random House

Otra editorial mexicana que trabaja en apoyar a las personas que permanecen en casa es Océano, pues la próxima semana comenzará un programa en el que se prevén encuentros virtuales con escritores, recomendaciones de autores expertos en temas de ansiedad, salud mental, medidas de prevención y consejos para usar el tiempo en el hogar, además de que se obsequiarán libros electrónicos asociados a alguna dinámica como clubes de lectura, trivias o seguidores destacados, todo a través de sus redes sociales, adelantó Rosa María Martínez, responsable de promoción y publicidad.

Luis Solano, director editorial de Libros del Asteroide, indicó que han preparado la iniciativa Más tiempo para leer. ‘‘Regalamos una selección de nuestras mejores lecturas porque #yomequedoencasaleyendo. A lo largo de las próximas semanas, compartiremos periódicamente con nuestros lectores fragmentos de algunos de nuestros libros que funcionan por sí solos como una lectura cerrada, en realidad son pequeños libros. En algunas de ellas se comparten experiencias o puntos de vista que pueden ayudarnos a ver con otros ojos la situación que vivimos. Las primeras lecturas se han extraído de los libros El tiempo regalado, de Andrea Köhler; Sigo aquí, de Maggie O’Farrell, y El boxeador polaco, de Eduardo Halfon”.