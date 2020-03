Destaca que el humor vinculado con sicología social es una forma de catarsis. ‘‘Si nos encontramos ante una situación que preocupa a muchos, y el coronavirus lo hace con razón, el humor como forma de liberar esa tensión es de enorme utilidad socialmente hablando. Esto no se limita a pandemias, sino a muchas otras circunstancias. Si el meme logra eso probablemente se vuelva viral porque contribuye a liberar esa presión.

Esas unidades de información cultural también permiten divulgar datos no útiles sobre prevención, para lo cual el investigador y docente refiere en entrevista con La Jornada algunas formas de identificar y descartar rumores en el entorno digital.

▲ Memes, unidades de información cultural, alusivos a la pandemia del coronavirus. Foto Imágenes tomadas de Internet

‘‘Pone de forma objetiva patrones de relación con los que nos podemos sentir identificados. Si estamos en una relación de pareja o tenemos hijos, por ejemplo. Hay un meme muy cercano para los que nos dedicamos a la docencia: ‘A ver, papás, si pensaban que nosotros hacíamos mal nuestro trabajo, ahí les van sus hijos 30 días para que vean que no es tan fácil’.”

Consultado sobre las alertas ante la posibilidad de violencia en situaciones de confinamiento, define que ‘‘en ciencias sociales lo llamamos el fenómeno de encuadre; tiene que ver con cómo enfocar algo. Para los colectivos que trabajan el tema, el encuadre del posible aislamiento social y el encierro ocurre desde ahí.

‘‘Conocen cuáles son las circunstancias que suelen detonar estas incidencias de violencia y dicen: ‘ojo, no perdamos de vista que ante estas situaciones y contextos familiares también existe este otro riesgo’. Me parece muy sano porque probablemente lleve a una reflexión y a la disminución de aquello que está siendo señalado.”

En torno a las noticias falsas, Pérez Salazar, autor de la obra El meme en Internet: identidad y usos sociales, refiere que desde hace más de 35 años se trabaja la teoría del rumor que se puede aplicar a aquéllas. ‘‘Parecen un medio respetable, pero no lo son, que tienen información verídica pese a no tenerla y los usuarios a los que les llegan esos memes los reproducen con la mejor de las intenciones aunque no sea eficaz”.

Para identificar y descartar esos datos el investigador sugiere ubicar al emisor de los contenidos y esos consejos. Además, ir a las fuentes oficiales como podrían ser en el caso del Covid-19 la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud, ‘‘instancias que tienen mayor probabilidad de difundir información veraz, científicamente comprobada’’.