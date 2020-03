Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Jueves 19 de marzo de 2020, p. 12

Mediante un acuerdo de urgente resolución, promovido por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, se libró el trámite para revisar y dictaminar en la Comisión de Gobernación la ley reglamentaria a la reforma constitucional en materia de relección consecutiva de diputados y senadores, aprobada desde 2014.

Así, el pleno autorizó a los legisladores hacer campaña sin renunciar a sus cargos. El cambio a la norma electoral lo impulsó Morena con PT, PES y PVEM sin que se escucharan voces disonantes, salvo la de MC, pues PAN, PRI y PRD decidieron ausentarse por emergencia sanitaria.

Imbuidos de un ambiente se incertidumbre y dudas sobre lo que habrá de suceder en el Congreso en las próximas semanas, los asistentes –275– conocieron de la presidencia la promoción de la Jucopo para integrar en el orden del día el acuerdo asumido por Morena y sus aliados paran dispensar la revisión, estudio y análisis del dictamen en la Comisión de Gobernación.

Tonatiuh Bravo, coordinador de MC, mostró su inconformidad: Sí se circuló un borrador ayer de la iniciativa. Quiero dejar constancia de que nuestro partido no avala el procedimiento ni tampoco el acuerdo por el cual, con desaseo legislativo, se pretende dar un albazo .

En la bancada de Morena el señalamiento generó revuelo y su coordinador, Mario Delgado, descalificó a Bravo. A veces la hipocresía política no tiene límite. Hay que ser objetivos y plantear las cosas como son. No es ningún albazo, está en la Constitución desde 2014, en el artículo 59, y simplemente se está reglamentando para no dejar un vacío que llenaría la autoridad electoral .

Martha Tagle, representante de MC solicitó la palabra para insistir: Sí es un albazo porque no se siguen los procedimientos legislativos. Presentar un borrador de iniciativa y pretender reformar dos leyes de un día para otro no se puede considerar un proceso, sobre todo tratándose de un tema tan importante .