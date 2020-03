A. Becerril, V. Ballinas, F. Camacho, L. Poy y J. Xantomila

Periódico La Jornada

Jueves 19 de marzo de 2020, p. 9

El pleno del Senado autorizó ayer a la Cámara de Diputados suspender sus sesiones ordinarias a partir de este viernes 20 y por tiempo indefinido, debido a los riesgos de contagio de coronavirus durante el traslado y reunión de más de 500 personas en un lugar cerrado, como el recinto de San Lázaro.

Durante una sesión en la que no estuvieron presentes las bancadas de PAN y PRI, las demás fuerzas políticas avalaron la petición de la Cámara de Diputados de prácticamente cerrar este viernes el periodo de sesiones y no regresar hasta en tanto no se requiera sesionar por alguna causa excepcional o disminuyan los riesgos de contagio derivados de la pandemia del coronavirus.

El artículo 68 constitucional establece que en caso de que una cámara del Congreso suspenda sesiones por más de tres días, requerirá la autorización del pleno de la otra.

En los módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) comenzaron a aplicarse las medidas para prevenir el contagio del Covid-19. Las personas que tramitan su credencial de elector son recibidas por personal que lleva cubrebocas y proporcionan gel antibacterial. En las salas de espera, las sillas fueron separadas alrededor de un metro.

Por otra parte, este jueves los consejeros del INE inician las entrevistas a los aspirantes a consejeros locales en Durango, Campeche, Chiapas, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora. Se determinó que se harán de manera virtual por la pandemia.

En el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), los comisionados anunciaron que valorarán la posibilidad de suspender los plazos de las solicitudes de información que dicho organismo analiza, pero indicaron que de todas formas seguirán trabajando durante el periodo de contingencia.

Organizaciones civiles advirtieron sobre las condiciones de las personas privadas de la libertad, ya que en la mayoría de las cárceles del país hay sobrepoblación, hacinamiento y falta de medicinas, agua y artículos de higiene personal, lo que deja abierta la posibilidad de un contagio masivo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió a las autoridades tomar medidas preventivas para atender a las personas con discapacidad, adultos mayores y a quienes se encuentran en albergues, casas-hogar, siquiátricos y centros de reinserción social.

En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Comité Nacional Electoral pospuso los procesos de elección de las dirigencias seccionales en Nuevo León, Baja California, Tlaxcala y Sinaloa por la contingencia sanitaria.

A pesar de que la Conferencia del Episcopado Mexicano recomendó a sus obispos suspender las misas dominicales, las arquidiócesis y diócesis primada de México, la de Morelia, Cuernavaca y Guanajuato continuarán con esas celebraciones y entre semana, pero dispensan a los fieles que crean inoportuno acudir.

El partido Movimiento Ciudadano suspendió reuniones de trabajo y pospuso los encuentros de los órganos de dirección por la misma causa.

Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres llamó a reconocer que este fenómeno tiene impactos diferenciados para las mujeres y las niñas que pueden incidir en mayores índices de violencia. Asimismo, convocó a los centros laborales y a la ciudadanía a adoptar acciones de corresponsabilidad en el trabajo de cuidados en los hogares.