Jueves 19 de marzo de 2020, p. 8

El nuevo coronavirus puede sobrevivir en superficies de dos a cuatro horas; en telas hasta nueve horas, alrededor de tres en la mano y de 24 a 48 en el ambiente como cualquier otra cepa.

Además, con la información disponible todavía no es posible determinar si hay una temperatura idónea en la que se pudiera frenar la transmisión del virus, afirmó Christian Zaragoza, director de Información Epidemiológica de la Secretaría de Salud (Ssa).

Sobre las causas de que los adultos mayores afectados por el Covid-19 sean el grupo de principal riesgo para el desarrollo de complicaciones graves e incluso mueran por esta causa, Daniela de la Rosa, infectóloga del Hospital General de México, explicó que resultados preliminares de investigaciones científicas indican que podría deberse a la presencia de receptores celulares en los alvéolos pulmonares de ese sector de la población.

El virus SARS-Cov2 –causante del Covid-19– se adhiere a esa zona y genera las complicaciones, sobre todo insuficiencia respiratoria.

Los especialistas participaron ayer en el Taller para medios de comunicación sobre Covid-19, organizado por la Ssa. Ahí, De la Rosa comentó que todavía no es posible saber si las personas con el nuevo coronavirus que son dadas de alta tienen riesgo de reinfectarse, como se ha difundido. Se requiere más información sobre el comportamiento de la cepa, indicó.

Otro aspecto que se ha investigado en los pacientes de China es sobre los síntomas. Ahora se sabe que de forma inicial el Covid-19 afecta el aparato respiratorio inferior, con tos seca, cansancio y falta de aire. Una publicación en la revista The New England Journal of Medicine dio cuenta de los datos obtenidos, según los cuales, son pocos los casos con síntomas como congestión nasal e inflamación de amígdalas.

Sobre la capacidad de sobrevivencia del virus, Christian Zaragoza explicó que una persona infectada sin síntomas de enfermedad respiratoria puede transmitir el virus. Por eso la importancia en este momento de identificar a quienes tienen antecedentes de viaje a alguno de los lugares donde hay transmisión comunitaria del Covid-19, así como de las personas con las que han tenido contacto.

Conforme aumente la transmisión, ese seguimiento ya no se podrá realizar, por lo que serán de la mayor relevancia las medidas recomendadas de distanciamiento social e higiene, principalmente lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente (cada tres o cuatro horas), así como evitar saludos de beso y abrazo.