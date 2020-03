Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 19 de marzo de 2020, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió ayer dos imágenes del Detente o Salvaguarda del Sagrado Corazón de Jesús que le sirven como escudo protector ante el Covid-19. Se trata de amuletos que carga en su cartera, al igual que un billete de un dólar y un trébol de seis hojas que le han regalado simpatizantes.

Son mis guardaespaldas , dijo al mostrar las imágenes religiosas en su conferencia de prensa. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo , leyó la inscripción de una de las estampillas, riendo.

Ante la propagación del coronavirus, el Presidente aseguró que el escudo protector es la honestidad, no permitir la corrupción. Es como el Detente , dijo, y mostró la imagen del Sagrado Corazón que le regalaron –lo que consideró muy común entre la gente– y que para la Iglesia católica representa una protección contra las asechanzas del maligno.

Y tengo otras cosas porque no sólo es catolicismo, también religión evangélica y librepensadores que me entregan de todo, y todo lo guardo porque no está de más .

Aclaró que en su caso no tiene enemigos ni quiero tenerlos, son adversarios .

Quiso mostrar el trébol que le regaló el dueño del restaurante El Porvenir, ubicado enfrente de un panteón, en Tampico, Tamaulipas, pero no lo encontró. Entonces sacó el dólar que le dio un migrante.

Esos amuletos –salvo un billete con su imagen– los mostró el titular del Poder Ejecutivo el año pasado, antes de abordar un vuelo a Culiacán, Sinaloa, para después trasladarse a Badiraguato, tierra de Joaquín El Chapo Guzmán. En esa ocasión mencionó que dichos objetos lo protegen de los males.