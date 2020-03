Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Jueves 19 de marzo de 2020

La economía mundial enfrenta una crisis de grandes dimensiones , pero pensamos que se va a estabilizar porque hay una intervención directa y profunda del gobierno de Estados Unidos , sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. A nadie conviene una recesión mundial, aunque sólo las economías fuertes pueden ayudar a paliarla y resolver los problemas derivados de la epidemia de coronavirus.

Esta crisis –dijo el mandatario– no tiene origen en México, pero el país cuenta con fondos, reservas, no enfrenta problemas en las finanzas públicas y la recaudación fiscal hasta marzo es 8 por ciento por arriba del mismo periodo de 2019, esto es, 60 mil millones de pesos excedentes. Tras señalar que está tranquilo porque se cuenta además con 225 mil millones de ahorro en la construcción del aeropuerto, anunció que la semana próxima se tendrá ya el plan para enfrentar la coyuntura.

En este contexto, López Obrador dio a conocer que como primera medida se adelantará un bimestre en el pago de las pensiones de los adultos mayores, por lo que en lugar de recibir 2 mil 670 pesos, a partir de esta semana se les depositarán dos periodos para enfrentar la situación. Es gente responsable, acotó, pero que consideren que es el monto de dos bimestres (que serán 5 mil 340 pesos).

A diferencia de las crisis anteriores, no le pidamos al pueblo que se apriete el cinturón, sino que sea el gobierno el que se apriete el cinturón. Esto no sólo es austeridad, es más trabajo, más eficiencia, menos derroche, pero que no sea el pueblo el que padezca la crisis.

Desestimó el impacto que tendría la coyuntura económica en el empleo en México dado que, según refirió, se mantendrán los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.

–¿Se anunció el cierre de la frontera entre Canadá y Estados Unidos? –se le preguntó antes del anuncio de Donald Trump que incluyó también una reducción de cruces con México.

–Tenemos cooperación. Se les ha informado de lo que estamos haciendo, los filtros que se aplican para los que van a viajar a Estados Unidos y quienes vienen de Estados Unidos. Nosotros, de acuerdo con la recomendación de los especialistas, no hemos tomado como decisión cerrar los aeropuertos. Se decidió intensificar las revisiones, sobre todo de salud con carácter preventivo.

Desautorizó a quienes comen ansias de que quisieran a ver cuándo se cierra todo , pues hay presiones de todo tipo y quisieran “que yo saliera aquí con una mascarilla diciendo: ¿saben que? Es muy probable que cerremos los aeropuertos, vamos a promover que se cierren los restaurantes.