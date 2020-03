De los corresponsales

Jueves 19 de marzo de 2020

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, alertó sobre 400 ciudadanos residentes en la entidad que hace un par de semanas estuvieron de vacaciones en las montañas nevadas de Vail, Colorado, y que según el mandatario representan hoy el principal foco potencial de Covid-19 en el estado porque tienen una altísima probabilidad de haber adquirido el virus .

Explicó que estas personas se trasladaron en dos vuelos fletados a Denver, donde convivieron con italianos que dieron positivo.

Aunque Alfaro dijo que varios jaliscienses se contagiaron, la cifra de enfermos que se dio a conocer el martes (siete, dos de ellos asintomáticos) permanecía sin ser actualizada hasta la noche del miércoles.

La Jornada tuvo conocimiento directo de dos casos que hasta ayer no habían sido reportados por las autoridades, ambos en una torre habitacional en la exclusiva colonia Country, en Guadalajara.

Si bien fueron reportados a la Secretaría de Salud por los inquilinos, al cierre de esta edición no había respuesta de las autoridades, ni para aislar a los contagiados (que se hicieron el examen por su cuenta) ni para verificar si se habían aplicado las medidas preventivas adecuadas e investigar con quiénes tuvieron contacto los presuntos contagiados.