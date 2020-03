Sin consenso en la magnitud de la caída, Bank of America, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays y Credit Suisse anticipan que la economía mexicana no crecerá en 2020. Apenas iniciado marzo, cuando se confirmaron los primeros casos de personas afectadas por la pandemia en el país, pasaron a negativo sus pronósticos.

Los estragos del Covid-19 en la economía mundial han tenido un eco pronunciado en México, donde aún no termina el primer trimestre del año y cinco de los principales bancos de inversión en el mundo advierten a sus clientes que el país se enfila a un segundo año de contracción.

La situación no es exclusiva de México, toda la región se contraerá 1.2 por ciento, por una menor demanda global y un entorno financiero más estricto. Ecuador caerá 2.7 por ciento, Argentina, 2.5; Brasil, 0.9, y Chile, 0.5 por ciento. Perú y Colombia no crecerán dado que no cuentan con una situación fiscal suficiente para una emergencia.

El martes, Credit Suisse advirtió a sus clientes que la economía mexicana se contraerá 4 por ciento, luego de un incremento en la presión del sector servicios y que la mezcla mexicana se cotizara en menos de los 49 dólares por barril que estimó el gobierno mexicano.

Previamente, Bank of America fue el primero en anticipar una contracción de 0.1 por ciento en el producto interno bruto (PIB) mexicano, le siguieron J.P. Morgan con una previsión de 0.4 por ciento y Barclays consideró que el resultado negativo alcanzará 2 por ciento.

El gobierno mexicano mantiene un estimado de crecimiento de 2 por ciento, que se ajustará en abril, cuando se presenten los Precriterios de Política Económica de 2021.