Respecto a las coberturas cambiarias del BdeM, Jaime Ascencio, analista de economía y mercados de Bursamétrica, señaló que éstas no han tenido éxito porque los mercados están esperando acciones concretas del gobierno en torno a cómo apoyar a las empresas e incentivar a la economía frente a la amenaza del Covid-19, no dólares.

El tipo de cambio ya está en 24 unidades, las subastas no han tenido éxito, la de hoy sólo logró que la moneda bajara 15 o 20 centavos frente al máximo, eso implica que el no mercado no demanda dólares, sino acciones concretas para que la economía no caiga. El Presidente dijo que no aumentaría impuestos, pero esa no es una respuesta.

El peso se depreció por duodécima sesión consecutiva, con lo que acumula una depreciación de 20 por ciento desde su punto máximo, es decir, ha perdido una quinta parte de su valor frente al billete estadunidense.

Para el especialista el desplome de la moneda, al igual que el del mercado bursátil, es consecuencia de la incertidumbre que genera el Covid-19, toda vez que las cuarentenas tumbarán el consumo y con ello, las utilidades de las empresas, lo que provocará una fuerte recesión económica.

Golpe a reservas

Las reservas internacionales de México cayeron durante la semana pasada en 952 millones de dólares a consecuencia del cambio en la valuación de los activos que las componen, informó el BdeM.