El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la ceremonia por el 82 aniversario de la expropiación petrolera ratificó que su gobierno no "modificará el marco legal para revocar los contratos que se entregaron a partir de la llamada reforma energética. Foto Marco Peláez

Reconoció el apoyo del gobierno federal por más de 130 mil millones de pesos que se recibieron el año pasado para que Pemex no se endeudara, también destacó la iniciativa histórica de reducir la tasa del derecho de utilidad compartida, que representa más de 80 por ciento de la carga tributaria directa; con esta iniciativa la tasa impositiva bajó de 65 a 58 por ciento para este año y se tendrá una reducción adicional de 4 por ciento en 2021.

En las circunstancias actuales, la empresa cuenta con una disponibilidad inmediata en líneas de crédito revolvente por 6 mil 800 millones de dólares”.

Además, se cuenta con un crédito disponible adicional de 539 millones de dólares dentro del programa de cadenas productivas, el cual está vigente y funcionando a través de Nacional Financiera y con el apoyo de nueve instituciones bancarias.

La empresa saldrá adelante

Alonso Urrutia, Israel Rodríguez y Alma Muñoz

A pesar de la caída en el precio de la mezcla mexicana de petróleo, las acciones instrumentadas para recuperar la producción y los bajos costos para obtenerlo en México hacen que siga siendo negocio la extracción de crudo, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las decisiones en torno a esta industria abarcaron la rehabilitación de las refinerías, cuya capacidad se incrementó de 32 a 42 por ciento del potencial que tienen.

El mandatario recordó que durante 40 años no se construyó ninguna refinería, pero la política de rehabilitación de las seis plantas con que cuenta Petróleos Mexicanos y la que se construye en Dos Bocas permitirá aumentar la capacidad de refinación y que no tengamos que malbaratar el petróleo crudo . Tampoco se dependerá del abasto extranjero, ante cualquier adversidad... imagínense no contar con los combustibles .

Durante la ceremonia que encabezó a propósito del 82 aniversario de la expropiación petrolera, López Obrador ratificó que su gobierno no modificará el marco legal para revocar los contratos que se entregaron a partir de la llamada reforma energética. No lo haremos porque aún el dominio de la nación sobre el petróleo es preponderante, no les dio tiempo de entregar toda la riqueza petrolera .

También advirtió –tras una descripción de la caída de la producción a partir del máximo histórico de 3.4 millones de barriles en 2004 a 1.7 millones en 2018– que la política privatizadora no continuará. Que se oiga bien y que se oiga fuerte, ya se terminó con el periodo privatizador, nunca más esa pesadilla. Pemex saldrá adelante sin corrupción, con eficiencia y el apoyo de sus trabajadores .

El presidente llegó a la Torre de Pemex saludando de mano a miembros de su gabinete. Ante un público de cerca de 800 asistentes, sostuvo que mantener los contratos obedece a que consideramos importante mantener la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros para sumar voluntades, esfuerzos y recursos en beneficio del pueblo y de la nación mexicana .

Durante su conferencia matutina dijo que la caída del precio del petróleo –22 por ciento en su cotización internacional–, se compensará con el incremento en la producción, que aumentó más de 80 mil barriles diarios respecto del nivel más bajo que tocó en enero de 2019, producto de la reducción durante los últimos 14 años.