Jueves 19 de marzo de 2020, p. a11

Desde Seattle, el epicentro del brote del Covid-19 en Estados Unidos, Gonzalo Pineda, auxiliar técnico del Sounders, hace un llamado para que los aficionados enfrenten con tranquilidad e información fidedigna la pandemia.

Se siguen precauciones como no salir, tomar medidas de higiene, pero estamos con tranquilidad. Yo trato de informarme con las fuentes más confiables, no soy epidemiólogo, así que busco las indicaciones de las autoridades. Es muy triste ver que gente de todos los ámbitos, desde el deporte, famosos o comentaristas malinforman a la gente, lo cual me parece muy grave sobre todo porque no son autoridades médicas , indicó.

En Seattle, señaló, no se vive un ambiente de pánico aunque la mayor afectación ha sido en lo económico. No hay trabajo, muchos negocios están cerrados, la parte económica va a sufrir estragos .