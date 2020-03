Vicente Juárez

Jueves 19 de marzo de 2020

San Luis Potosí, SLP., Los jugadores del Atlético de San Luis están bajo monitoreo médico, después de que su presidente, Alberto Marrero, diera positivo a infección por Covid-19 y se convirtiera en el tercer caso en esta ciudad. Ante esta situación, el resto delplantel será sometido a pruebas diagnósticas.

Al respecto, Emmanuel Díaz de León, jefe de servicios médicos del equipo de futbol potosino, afirmó ayer que no todas las personas que tuvieron contacto con Alberto Marrero resultarán contagiadas, pero no descartó que pudiera darse algún caso.

Comentó que por el momento no es recomendable hacerle análisis a todo el plantel, administrativos y directivos porque resultarían negativos, (tiene que pasar cierto tiempo para que se presenten los síntomas). Precisó que las personas que tienen síntomas son las candidatas para tomarles muestras. Como el virus incuba entre 12 y 14 días, entonces no podemos hacer las pruebas inmediatas a todas esas personas con las que él tuvo contacto, porque seguramente, saldrían negativas en estos momentos. Hasta que no presenten síntomas. No se descarta con ello que pueda surgir alguna otra persona contagiada de las que tuvieron contacto con el presidente del club.

Agregó que lo importante es mantener un monitoreo muy estrecho como lo hacemos con todos los jugadores desde el lunes, después de que se anunció suspender toda actividad en el club por los siguientes 14 días.