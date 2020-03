P

oco importa hacia dónde vaya, cómo dirija la mirada o qué decida hacer, el azuzado toro habrá de cogerlo en cualquiera de los terrenos que pise. Es casi una táctica continua del presente juego político. El Presidente estará sitiado por sus ya bien conocidos y cotidianos críticos. Y no se dirigen sólo a él sino que, no pocas veces, incluyen en estos dilemas a los objetivos transformadores que pretende llevar a cabo. Unos a otros se influencian hasta formar un concierto opositor, tanto en el tópico referido para golpearlo como los argumentos a usar. Y, también como la ya casi costumbre, el grupo social al que se dirigen, es el mismo: una capa, lejos de ser mayoritaria, pero decidida a corearles sus posturas y hacerlas suyas de inmediato. No lanzan sus conceptos al aire difusivo para que los oiga y siga su público, sino que, con frecuencia creciente, se dirigen al mismo sujeto criticado para que se comporte y actúe tal y como le dictan.

Algunos de ellos –articulistas, conductores de programas de opinión, burócratas partidistas, líderes empresariales o miembros de la academia– estaban acostumbrados a ser llamados ante el poderoso en turno y recibir un trato preferencial. Uno que desembocaba en un amplio –aunque repetitivo– abanico de prebendas, concordante con la categoría e intereses del personaje. De esta torcida manera caminó la difusión de la crítica durante muchos años. Tantos que se hicieron costumbre. Los había, ciertamente, dedicados con empeño a las cruciales tareas de introducir, en el ámbito público, ideas y posiciones distintas. Unas que ensancharan la comprensión de los sucesos o las mismas acciones para agudizar el contraste democrático y avanzar. Y a ensanchar esa positiva tarea siguen dedicados. Pero, de manera persistente, la mayoría actual de los críticos se inclina a seguir, cotidianamente, la agenda del ahora oficialismo con la intención de sembrar, hasta con saña repetitiva, una ruta de la que Andrés Manuel López Obrador no podrá, según sus pretensiones, salir indemne. El golpeteo ha sido inmisericorde y sería necio afirmar que no han tenido algún éxito en su cometido. Afortunadamente no han conseguido lo que ambicionan o pretenden: ser llamados a encuentros dentro de los salones de palacio para que atiendan sus peticiones o consejos. Tal vez se conformarían si fueran seguidos por los consejeros presidenciales. Recibir premios o distinciones adicionales y sentirse tomados en cuenta para modelar las tareas del poder.