is nietos, mi hija y su esposo viven en Trento, a mitad de camino entre Venecia y Milán. Pequeña ciudad del primer mundo (muy parecida a la de los cuentos de Heidi), Trento debe su fama al gran concilio que modernizó el Santo Oficio de la Inquisición (1545-63), y a las Brigadas Rojas que allí surgieron, y que en 1978 asesinaron al primer ministro (democristiano) Aldo Moro.

Poco más al sur Florencia, cuna de Dante Alghieri y Nicolás Maquiavelo. En la Divina comedia, Dante describió el infierno, y en El príncipe Maquiavelo advirtió que en la política siempre acechan virus infernales. Pero ninguno imaginó que políticos celosos de sus prerrogativas terminarían encerrando compulsivamente a millones de personas para combatir una pandemia global, sin curación a la vista.

Por ahora bien, papá . Claro, mi hija tiene un espacio relativamente cómodo. Sin embargo, entre sus amistades hay cuatro infectados de Covid-19 (coronavirus) en estado crítico. Y cuenta que el fin de semana, una mujer del vecindario que vive con sus tres niños y esposo en 50 metros cuadrados, pidió auxilio a gritos porque el jefe del hogar amenazó con matar a tutti.

El norte de Italia concentra casi la mitad de la población del país, y 60 por ciento del PIB nacional. En la hipercontaminada Milán trabajan miles de chinos en empresas chinas. Hay vuelos directos entre Milán y Wuhan (donde supuestamente apareció el Covid-19), o con escala en Teherán. La nueva ruta de la seda : Sudcorea-Wuhan-Teherán-Milán, epicentros de la peste. Y ahora, inmersos en el tedio obligado por la cuarentena, los niños de la industriosa región septentrional italiana descubren que el cielo puede ser brillante y azul.

Los neofascistas echaron la culpa a los chinos por su costumbre de paladear un delicatessen milenario: sopa de murciélago crudo. China les calló la boca enviando, gratuitamente, 30 mil kilos de tapabocas, material médico, alcohol en gel y personal sanitario. Mussolini o Confucio.

¿Sopa de murciélago? Qué asco. No obstante, recuerdo que en el mercado de Taxco, un antropólogo marxista-leninista me invitó a probar tacos de jumiles. Lo atajé diciendo: gracias, no. Soy peronista . Y luego, en el de Chiapas se vengó. Adrede, me cambió uno de cabeza por otro de hormiga chicatana. Confieso que no supo mal.