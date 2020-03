De la Redacción

Miércoles 18 de marzo de 2020, p. 19

Luego de que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, anunció que el jueves se votará el dictamen de juicio político contra Rosario Robles, la ex funcionaria aseguró en redes sociales que no ha recibido ninguna notificación al respecto y acusó que no se han desahogado alegatos. “A la #4T le urge más materializar su venganza que atender el #Covid_19, la caída del peso, el precio del petróleo o el incremento de feminicidios. El #Inquisidor @PabloGomez1968 ya tiene encendida su hoguera con leña verde”, agregó Robles.