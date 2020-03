Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de marzo de 2020, p. 17

Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, demandó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) que se pronuncie ante la discriminación que sufrió el 29 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, y contra la xenofobia.

Denunció que en ese aeropuerto mientras esperaba su equipaje, agentes migratorios lo abordaron porque consideraron que no aparentaba ser mexicano debido a su color de piel. Me preguntaron por mi nacionalidad. Me dijeron que no tenía cara de mexicano, que soy negro , expuso y añadió que le quitaron su identificación oficial.