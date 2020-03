Jesús Ramírez, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, alertó que como la guerra contra las drogas –emprendida por el gobierno de Felipe Calderón– no tuvo resultados favorables , el consumo aumentó de manera alarmante, sobre todo entre niños, al disminuir la edad de consumo a 10 años o menos, mientras entre mujeres se triplicó.

En el norte del país, regiones del bajío y Michoacán, sobre todo, donde hay narcolaboratorios, la población está consumiendo; ya no sólo se producen drogas para el mercado extranjero, particularmente en el norte, sino ya somos un país altamente consumidor , subrayó.

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció en febrero que la primera etapa de la campaña no tuvo el efecto esperado, la segunda –con la participación de deportistas profesionales– se difundirá intensivamente en medios de comunicación, espectaculares e Internet con el lema En el mundo de las drogas no hay final feliz , acompañada de frases como: Las drogas están manchadas de sangre, no te manches .

Como parte de la estrategia nacional de prevención de las adicciones, los mensajes resaltan que las drogas sintéticas se elaboran con veneno para ratas, sosa cáustica, ácido de batería de autos, limpiador industrial, cloroformo, cloro, yeso para aplanar paredes, líquido para embalsamar cadáveres o bórax para matar cucarachas.