Periódico La Jornada

Miércoles 18 de marzo de 2020, p. 10

San Diego. El gobierno de Estados Unidos sopesa un plan para devolver inmediatamente a México a todas las personas que crucen la frontera sur de manera ilegal, debido a la pandemia de coronavirus, informaron el martes dos funcionarios del gobierno estadounidense.

Las autoridades federales siguen ponderando si aplican el plan, que incluiría a solicitantes de asilo, pero no cubriría a los que se entregan en los puertos de entrada, de acuerdo con los funcionarios, quienes hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato, debido a que el plan no se ha finalizado. Los funcionarios señalaron que el presidente Donald Trump tiene la autoridad para tomar esas medidas durante una pandemia.