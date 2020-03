Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de marzo de 2020, p. 6

La Cámara de Diputados decidió entrar en pausa a partir de la próxima semana, y en medio de una controversia política entre las bancadas, Morena anunció que el pleno debe solicitar al Senado le autorice no sesionar por más de tres días, para no violar la Constitución, en contraste con dos momentos previos que el pleno no se reunió por los bloqueos de maestros y campesinos, y cuando las peticiones fueron enviadas por los presidentes de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo y Laura Rojas.

En este conflicto, la oposición en bloque anunció que no se presentará a la sesión convocada para este miércoles y ante ello, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado admitió: esperamos alcanzar quórum .

Porque además algunos diputados de Morena también se niegan a asistir a la sesión, donde se prevé elegir de inmediato a los integrantes de la Comisión Permanente, en previsión de que la cámara no pueda regresar a sus actividades antes del 30 de abril, cuando termina el periodo, e incluso de que este mismo viernes se declare concluido por la pandemia de coronavirus.

Agenda de hoy

En la agenda de este miércoles se prevé aprobar, sin discusión, una decena de dictámenes, entre ellos la reforma a la Ley Federal del Trabajo, con objeto de normar el trabajo a distancia.