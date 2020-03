Blanche Petrich

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de marzo de 2020, p. 5

Selene es pasante de enfermería. Hace su servicio social en el Hospital Juárez y siente que desde hace una semana mi vida cambió . La visión idealizada que tenía sobre los profesionales de la salud se ha deteriorado. “Cuando empezó lo del coronavirus pensé que justo en el hospital iba a aprender cómo se manejan estas cosas, pero no. Lo que veo es que lo que domina es el rumor y casi nadie actúa en forma correcta. Veo que mis compañeras estornudan y se tapan con la mano, que hay robo de geles y cubrebocas, que no todos los médicos cumplen con los cinco momentos del lavado de manos. Creí que era el momento en que todos podíamos poner nuestro granito de arena para dar una buena respuesta… y no está ocurriendo”.

Las pasantes de enfermería no han tenido, como esperaban, un curso de capacitación sobre la epidemia. “Sólo nos dieron una guía rápida, ni siquiera un protocolo formal. Apenas mañana nos van a dar el curso, porque presionamos. Y no dejo de pensar… cuando mucha gente empiece a llegar con contagio ¿cómo lo vamos a hacer en el hospital?”

Eso, por los rumbos del Instituto Politécnico Nacional.

Por los rumbos de Neza, en la colonia Juárez Pantitlán, la preocupación es otra. A lo largo de una docena de cuadras, lo que hay son carnicerías que venden al por mayor. Casi todos los vecinos son familias procedentes principalmente de Oaxaca y Guerrero, trabajan destazando y preparando cortes en horarios nocturnos y diurnos. Nadie está pensando en cuarentenas o aislamiento voluntario. Por aquí mis vecinos dicen: o nos morimos de coronavirus o nos morimos de hambre, pero no podemos parar el trabajo .

Gabriela García se ríe de las compras de pánico en los supermercados de las colonias clase medieras y clases altas. Nada de eso por aquí, todos vivimos al día . Ella y su hermano, que viven pegados a los noticieros, aplican sus propias medidas de protección, con algo de cloro y duplicando el gasto de agua para lavarse las manos con mayor frecuencia. Viven en un edificio sin servicio de agua corriente y gastan 250 pesos semanales para que las pipas les llenen cinco tambos. Con eso nos debe alcanzar, no hay más .

Otro es el cantar en la colonia Estrella del Sur, en Ixtapalapa. Ahí, Delfino, padre de cuatro muchachos, se adelantó. Hace una semana compró cubrebocas y gel antibacterial y no permite que nadie salga de casa sin su dotación en la mochila. Claudia, su esposa, lavó las cobijas desde la semana pasada y “lo más extraño –dice ella– es que cancelamos los besos y abrazos entre nosotros”.