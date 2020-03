Pinché Aeroméxico, vale madres. El gobierno de Argentina está viendo cómo nos saca del país, no será rápido, pero por lo pronto pagará un hotel. También existe la posibilidad de que rente un avión , manifestó uno de los afectados.

Además, la mayoría de argentinos lamentó que ya no tenía dinero para hospedaje o para la comida.

Al lugar llegó el cónsul general de Argentina, Gabriel Servetto, y explicó que sus connacionales no pudieron viajar debido a que la aerolínea justificó que el país sudamericano cerró sus fronteras. Sin embargo, el diplomático aclaró que esa medida sólo aplicaba para extranjeros, no para los argentinos.

“Aeromexico tomó una determinación de suspender los vuelos a Argentina, porque le dio una mala lectura a la restricción; los vuelos pueden ingresar.

Los aeropuertos argentinos están en operación y nos encontramos con esta sorpresa que no fue anunciada y no hubo ningún aviso. La aerolínea no se hizo responsable de nada. Lo que estamos haciendo es alimentar con información al gobierno argentino con el fin de que tenga argumentos para las gestiones que tenga que hacer y tratar de ubicar a la gente en algunos hoteles, mientras toma alguna decisión.