Eso es violatorio de derechos humanos, discriminatorio. Si estaban infectados, pues había que sacarlos para atenderlos. Es elemental, no puede caerse en la paranoia. No estoy haciendo referencia al caso de El Salvador, son políticas que ellos llevan a cabo y (que) respetamos.

Destacó que no se confrontará con nadie y que actuará como lo hizo en febrero, cuando permitió el desembarco de los pasajeros del crucero Meraviglia, después de que fue rechazado en dos países ante la sospecha de que pudiera haber infectados de coronavirus.

Afirmó que si las 12 personas a las que aludió Bukele se quedan en México, tendrán protección y atención. “Si están infectados, aquí los cuidamos, sean del país que sean; es fraternidad universal… Es un derecho del ser humano ser atendido en cualquier parte del mundo”.

El Presidente sostuvo que reduciría su actividad de este fin de semana y sólo celebrará la conmemoración del aniversario del natalicio de Benito Juárez en Guelatao, con un llamado a los oaxaqueños a reunirse sólo con los pobladores de esa localidad, con el propósito de evitar cuestionamientos de sus adversarios de que no está dando el ejemplo o no se cuida. Que no tengan motivo para atacarnos o se vean obligados a inventar .

Más tarde, sin embargo, Comunicación Social de Presidencia informó que la gira será de tres días e incluirá la inauguración de un hospital en Tlaxiaco y la supervisión de carreteras.

Mañana, López Obrador presidirá una ceremonia de la Guardia Nacional en San Miguel Jagüeyes, estado de México.