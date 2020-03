La epidemia no distingue entre los de arriba y los de abajo. Y ante la ausencia notable del mercado y de su mano invisible e injusta, todos somos iguales ante la tragedia. Y a eso lo llamo yo comunismo.

Ante la epidemia, todos los seres humanos somos iguales: mujeres y hombres no se distinguen, ricos y pobres tienen la misma probabilidad de contraer o no el mal.

In somma, diría Tomás de Aquino, mercado, capitalismo, mundo financiero, neoliberalismo, millonarios de Forbes son sólo frágiles marionetas de la terca realidad.

No es cierto que el mercado todo lo regula, todo lo puede. Dinero nos dijo ayer que los riquísimos han perdido un billón de dólares por la epidemia actual.

Los precios del petróleo caen por los suelos. No es cierto que la ley suprema de la existencia sea la sacrosanta ley de la oferta y la demanda.

La epidemia, nolens volens, está dejando lecciones muy importantes a toda la humanidad. Lugares, sitios, glamur, calles clásicas y con los famosos en las mismas, como los Campos Elíseos, Via Veneto, Piazza Navona, La Gran Vía, avenidas neoyorquinas, siempre llenas de todo aquello que Sócrates despreciaba, al exclamar: cuántas cosas hay en el mercado que no necesito , se ven hoy desiertas y vacías. Nada se ve de aquello que, según los de la hermandad del mercado, crean los placeres de la vida. Las bolsas de valores, los mercados financieros se derrumban. Están construidos con alfileres. Las monedas se deprecian, menos, ¡oh sorpresa!, el dólar estadunidense. Ello muestra que las bases del Consenso de Wa-shington son del todo injustas.

Francesco Forgione nos dice que hay que aprender de Europa, que no ha dudado en aplicar medidas duras, resultado de sus trágicas experiencias, que es momento de romper con el ritmo impuesto por una sociedad y un modelo productivo que mide el tiempo en dinero: lentamente el miedo se va convirtiendo en conciencia, se está convirtiendo en conducta social y de responsabilidad propia .

Rubén Mares Gallardo

Llama a democratizar comicios en Morena

La decisión de Morena de emitir la convocatoria el 29 de marzo próximo para elegir a la cúpula de ese partido, por el método de encuesta, sustentada en la resolución del Tribunal Electoral, es muy buena señal.

Pero sería mejor si se incluyera por encuestas a consejeros, secretarios y presidentes estatales, al considerar que no se tiene un padrón confiable y sobre todo que subsisten las mismas condiciones de la elección interna que fue anulada; es decir, vendrían las impugnaciones en forma relevante que desembocarían en una nueva anulación, con todas las consecuenciasinimaginables.

Demos oportunidad de democratizar estas elecciones con preguntas abiertas a la población en general, mayor de 18 años y con credencial de elector.

Carlos César Cárdenas Márquez

Jubilado de Salud exige pago de seguro de retiro

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Oliva López Arellano, secretaria de Salud capitalina:

Durante toda nuestra vida laboral en la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México nos descuentan parte de nuestro salario por concepto de seguro de retiro, el cual debería ser pagado por Seguros Argos de 10 a 20 días hábiles a partir de que nos jubilamos.

He pasado cuatro meses esperando el pago y recorriendo oficinas para obtener respuesta; la excusa es que Salud de la CDMX tiene grandes adeudos con la aseguradora, por lo que no pueden cubrir el pago de tal seguro al haber una larga lista de jubilados en la misma situación. Exijo mi pronto pago, pues como trabajador activo me fue descontado en tiempo y forma.

José Luis Rinconcillo Guerra, jubilado de la Secretaría de Salud de CDMX

El keynesianismo está de regreso, opina

Roosevelt, crisis de 1929 y creación del nuevo pacto y era del sistema; Barack Obama, 2008-2009: rescate de la banca comercial y grandes empresas; ahora Donald Trump avienta un bolo de 850 mil millones de dólares para paliar los embates del coronavirus. Aquí está el antídoto, el humo blanco sale de la chimenea de la Casa Blanca y en su balcón del imperio grita estruendoso: ¡habemus Estado!, no llores por mí, oligarquía financiera, ¡salve keynesianismo!

Keynes, el hijo prodigo de los monetaristas neoliberales del libre mercado, ¡ha vuelto! La bestia está herida, este es el momento de nuestra clase, las mayorías, en el límite, o nos vamos con el capitalismo, en evidente decadencia, o le aniquilamos. ¿A virus revuelto ganancia de especuladores o trabajadores?, tal el paradigma histórico y no hay retorno.

Ismael Cano Moreno, Congreso Social hacia un nuevo Constituyente